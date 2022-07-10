Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Оккупанты возобновили эксгумацию мариупольцев, похороненных во дворах — советник мэра

10 июля 2022, 15:31

Оккупанты возобновили эксгумацию мариупольцев, похороненных во дворах — советник мэра

Российские оккупанты возобновили эксгумацию мариупольцев, похороненных во дворах многоэтажек. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram-канале.

Он отметил, что следственный комитет РФ приступил к эксгумации похороненных на проспекте Свободы.

«Трупы выкапывают, помещают в пластиковые пакеты и автомобилем "Груз 200" вывозят прямо в Старый Крым. Там уже навалом в братскую могилу», - написал Андрющенко.

По его словам, в это время следователи (или военнослужащие) допрашивают жителей о подробностях гибели.

«В итоге по "прозрачному намеку" человека с автоматом всех убила "украинская армия". Фабрикование фейковых доказательств на марше», заявил советник мэра.



Еще по теме

Места
Мариуполь
Люди
Петр Андрющенко
Прочее
эксгумация
События
Война Оккупация

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:24
«ДНР»: В Донецке снова под обстрелом Киевский и Куйбышевский районы
15:41
«ДНР»: В результате обстрела ранены два человека в Петровском районе Донецка
15:03
«ЛНР»: В ходе обстрела ранен житель Кременной
13:27
Водопроводная вода затопила улицы Мариуполя — Андрющенко
13:00
Колонна техники направилась из Мариуполя в сторону линии фронта — советник мэра
11:25
В Алчевске горел склад боеприпасов. «ЛНР» говорит об ударе из HIMARS
10:20
«ДНР» заявила о двух погибших и 12 раненых от обстрелов за сутки
09:33
В Шахтерске и Торезе горят склады боеприпасов «ДНР»
09:14
На оккупированных территориях местным предлагают службу в силовых органах и МЧС России
00:27
«ДНР» заявила о двух погибших и пяти раненых жителях Донецка
21:43
Обстрел Донецкой области, США довольны HIMARS на Донбассе. Дайджест НД за день ►
18:35
«ЛНР» сообщила о ранении мирной жительницы в Ирмино
17:19
В Мариуполе произошли взрывы на «Азовстали» и комбинате Ильича — Андрющенко
16:29
В оккупированных Ясиноватой и Горловке показали, насколько уменьшились водоемы
10:50
«ДНР» заявила об обстреле Донецка и Пантелеймоновки, погибли три человека
все новости
17:24
«ДНР»: В Донецке снова под обстрелом Киевский и Куйбышевский районы
16:46
Росармия обстреляла Днепропетровскую область: есть разрушения
15:41
«ДНР»: В результате обстрела ранены два человека в Петровском районе Донецка
15:31
Оккупанты возобновили эксгумацию мариупольцев, похороненных во дворах — советник мэра
15:03
«ЛНР»: В ходе обстрела ранен житель Кременной
13:35
В Луганской области девять полицейских подозреваются в госизмене
13:27
Водопроводная вода затопила улицы Мариуполя — Андрющенко
13:13
Число погибших в результате ракетного обстрела Часова Яра выросло до 15
13:00
Колонна техники направилась из Мариуполя в сторону линии фронта — советник мэра
12:43
Украинские зенитчики сбили вертолет на Донбассе
11:25
В Алчевске горел склад боеприпасов. «ЛНР» говорит об ударе из HIMARS
10:38
Оккупанты понесли наибольшие потери на Краматорском направлении — Генштаб ВСУ
10:20
«ДНР» заявила о двух погибших и 12 раненых от обстрелов за сутки
09:59
Три жителя Донецкой области погибли от обстрелов за сутки. 23 человека ранены
09:34
Российские войска попытаются установить контроль над трассой Е40 в Донецкой области — британская разведка
все новости
ВИДЕО
Водопроводная вода затопила улицы Мариуполя — Андрющенко
10 июля, 13:27
Число погибших в результате ракетного обстрела Часова Яра выросло до 15
10 июля, 13:13
В Алчевске горел склад боеприпасов. «ЛНР» говорит об ударе из HIMARS
10 июля, 11:25

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция