Оккупанты возобновили эксгумацию мариупольцев, похороненных во дворах — советник мэра

Российские оккупанты возобновили эксгумацию мариупольцев, похороненных во дворах многоэтажек. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram-канале.



Он отметил, что следственный комитет РФ приступил к эксгумации похороненных на проспекте Свободы.



«Трупы выкапывают, помещают в пластиковые пакеты и автомобилем "Груз 200" вывозят прямо в Старый Крым. Там уже навалом в братскую могилу», - написал Андрющенко.



По его словам, в это время следователи (или военнослужащие) допрашивают жителей о подробностях гибели.



«В итоге по "прозрачному намеку" человека с автоматом всех убила "украинская армия". Фабрикование фейковых доказательств на марше», — заявил советник мэра.





