Росармия обстреляла Днепропетровскую область: есть разрушения

Российские военные днем воскресенья, 10 июля, обстреляли Великомихайловскую громаду Синельниковского района Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОВА.



«Агрессор ударил с РСЗО по Великомихайловской общине. Во дворе частного дома произошел пожар, который уже потушен», - говорится в сообщении.



По данным ведомства, обошлось без пострадавших.



Спасатели просят жителей не перемещаться по населенному пункту, пока не обследуют территорию, поскольку могут остаться опасные кассетные элементы.