Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Росармия обстреляла Днепропетровскую область: есть разрушения

10 июля 2022, 16:46

Росармия обстреляла Днепропетровскую область: есть разрушения

Российские военные днем воскресенья, 10 июля, обстреляли Великомихайловскую громаду Синельниковского района Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОВА.

«Агрессор ударил с РСЗО по Великомихайловской общине. Во дворе частного дома произошел пожар, который уже потушен», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, обошлось без пострадавших.

Спасатели просят жителей не перемещаться по населенному пункту, пока не обследуют территорию, поскольку могут остаться опасные кассетные элементы.

Еще по теме

Места
Днепропетровская область
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:24
«ДНР»: В Донецке снова под обстрелом Киевский и Куйбышевский районы
15:41
«ДНР»: В результате обстрела ранены два человека в Петровском районе Донецка
15:03
«ЛНР»: В ходе обстрела ранен житель Кременной
13:27
Водопроводная вода затопила улицы Мариуполя — Андрющенко
13:00
Колонна техники направилась из Мариуполя в сторону линии фронта — советник мэра
11:25
В Алчевске горел склад боеприпасов. «ЛНР» говорит об ударе из HIMARS
10:20
«ДНР» заявила о двух погибших и 12 раненых от обстрелов за сутки
09:33
В Шахтерске и Торезе горят склады боеприпасов «ДНР»
09:14
На оккупированных территориях местным предлагают службу в силовых органах и МЧС России
00:27
«ДНР» заявила о двух погибших и пяти раненых жителях Донецка
21:43
Обстрел Донецкой области, США довольны HIMARS на Донбассе. Дайджест НД за день ►
18:35
«ЛНР» сообщила о ранении мирной жительницы в Ирмино
17:19
В Мариуполе произошли взрывы на «Азовстали» и комбинате Ильича — Андрющенко
16:29
В оккупированных Ясиноватой и Горловке показали, насколько уменьшились водоемы
10:50
«ДНР» заявила об обстреле Донецка и Пантелеймоновки, погибли три человека
все новости
17:24
«ДНР»: В Донецке снова под обстрелом Киевский и Куйбышевский районы
16:46
Росармия обстреляла Днепропетровскую область: есть разрушения
15:41
«ДНР»: В результате обстрела ранены два человека в Петровском районе Донецка
15:31
Оккупанты возобновили эксгумацию мариупольцев, похороненных во дворах — советник мэра
15:03
«ЛНР»: В ходе обстрела ранен житель Кременной
13:35
В Луганской области девять полицейских подозреваются в госизмене
13:27
Водопроводная вода затопила улицы Мариуполя — Андрющенко
13:13
Число погибших в результате ракетного обстрела Часова Яра выросло до 15
13:00
Колонна техники направилась из Мариуполя в сторону линии фронта — советник мэра
12:43
Украинские зенитчики сбили вертолет на Донбассе
11:25
В Алчевске горел склад боеприпасов. «ЛНР» говорит об ударе из HIMARS
10:38
Оккупанты понесли наибольшие потери на Краматорском направлении — Генштаб ВСУ
10:20
«ДНР» заявила о двух погибших и 12 раненых от обстрелов за сутки
09:59
Три жителя Донецкой области погибли от обстрелов за сутки. 23 человека ранены
09:34
Российские войска попытаются установить контроль над трассой Е40 в Донецкой области — британская разведка
все новости
ВИДЕО
Водопроводная вода затопила улицы Мариуполя — Андрющенко
10 июля, 13:27
Число погибших в результате ракетного обстрела Часова Яра выросло до 15
10 июля, 13:13
В Алчевске горел склад боеприпасов. «ЛНР» говорит об ударе из HIMARS
10 июля, 11:25

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция