СМИ: На оккупированный Донбасс хотят отправить учителей из Дагестана

Около 60 учителей из Дагестана выразили желание работать на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом пишет «Кавказский узел» со ссылкой на представителя Минобрнауки республики.



Так, 6 июля ведомство получило письмо от департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России. В нем говорилось, что Дагестану необходимо до 7 июля предоставить список учителей, готовых к длительной командировке.



«Кроме формирования списка, других поручений нам нет. Согласно письму, Минпросвещения РФ просит лишь заполнить таблицу, далее министерство будет обрабатывать эти данные, определять, какие специалисты подлежат командированию», - рассказали журналистам сотрудники ведомства.



Командированным педагогам обещают выплачивать двойную зарплату, а также восемь тысяч рублей суточных, в эту сумму входит оплата жилья. Также за учителями сохранятся их рабочие места в Дагестане.



В 2021 году Рособрнадзор провел оценку качества школьного образования в субъектах России. Дагестан занял в нем предпоследнее место. Согласно информации сайта регионального центра обработки информации государственной аттестации республики Дагестан, средний балл за ЕГЭ по русскому в 2021 году там составил 65,86 баллов, за профильный по математике — 38,03.