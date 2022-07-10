Сводка Генштаба: ВСУ отбили атаку росармии под Мазановкой и Новоселовкой Второй

ВСУ отразили продвижение оккупантов под Мазановкой и Новоселовкой Второй. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 воскресенья.



«Разведку боем в направлении Мазановки оккупанты благодаря умелым действиям украинских воинов откровенно провалили и с потерями отошли… Враг нанес авиаудары неподалеку от Авдеевки и Владимировки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе Новоселовки Вторая, успеха не имел, отошел», - говорится в сводке.



На Славянском, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обстрелы с применением минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии.



«На Харьковском направлении противник применял танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова и населенных пунктов Харьковской области к северу, востоку и югу от города. Враг нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова, Петровки и Мосьпаново», - сообщили в Генштабе.



Также противник применил ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов вдоль границы с РФ в Сумской и Черниговской областях.



В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает в море два носителя высокоточного оружия.