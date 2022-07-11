Горят склады боеприпасов «Л-ДНР», последствия ударов по Донецкой области. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

30 ударов нанесла российская армия по Донецкой области. В Часовом Яру разрушены два подъезда в многоэтажном доме. Отбита попытка разведки боем под Славянском.

Британская разведка заявляет о планах оккупантов захватить трассу Е40 соединяющую Донецк и Харьков.

На юге Украины в захваченных городах мужчин вербуют в ряды российских силовиков.

Три склада с боеприпасами горят в оккупированных группировками «ЛНР» и «ДНР» городах. Боевики винят американский HIMARS.

Ряд районов Донецка под обстрелом. Пожар охватил трехэтажный жилой дом.

В Мариуполе оккупанты пытались восстановить водоснабжение, латая ржавые трубы. Вода пошла, но не из кранов людей.

В Донецке продают гуманитарную помощь военным от москвичей.