«ДНР» хочет казнить двух «азовцев»

Группировка «ДНР» угрожает смертной казнью двум бойцам полка «Азов». Об этом сообщает «Украинска правда» со ссылкой на источник в украинской разведке.



По данным источника издания, их вывезли из колонии в неизвестном направлении.



Корреспондент российского прокремлевского издания «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин утверждает, что двух «азовцев» уже приговорил к растрелу «суд ДНР».



В самой «ДНР» это пока публично не подтверждали.Согласно сообщению Стешина, казнить собрались Николая (позывной «Фрост», фамилия на данный момент неизвестна) и Константина Никитенко («Фокс»).

8 июля «ДНР» отменила мораторий на исполнение смертных приговоров. До этого предусматривалось, что положения об исполнении смертной казни нового «уголовно-исполнительного кодекса» начнут действовать с 2025 года.



9 июня «суд ДНР» приговорил троих иностранцев, граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина и подданного Марокко Саадуна Брагима, воевавших за ВСУ, к смертной казни.



Адвокат одного из приговоренных к смертной казни, британца Шона Пиннера, 28 июня подал кассационную жалобу. 1 июля «приговор» обжаловал адвокат марокканца Саадуна Брагима.