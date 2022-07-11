На Донецком направлении есть признаки подготовки подразделений российских ссил к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщается в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



На Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии обстреляны окрестности Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки и Курульки. Также россиянами нанесен авиационный удар неподалеку от Богородичного. По данным Генштаба, штурм в направлении Краснополья украинские военные успешно отразили.



На Новопавловском направлении российские силы ведут штурмовые действия по улучшению тактического положения, сковывают украинские подразделения систематическими обстрелами, используют штурмовую и армейскую авиацию.



На Краматорском направлении активные действия войска РФ не проводили.



Обстреливались из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Григорьевка, Белогоровка, Верхнекаменное и Спорное.



На Бахмутском направлении силы РФ совершали обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Берестового, Покровского, Соледара, Зайцева, Вершины, Новолуганского, Клищиевки и Нью-Йорка.

Нанесены ракетно-авиационные удары вблизи Берестового, Спорного, Стряповки и Углегорской ТЭС.



На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Карловка, Марьинка, Серебряное, Новомихайловка, Угледар, Времовка, Белогорье, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехово и Камянское. Оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Орехова и авиационных ударов в районах Владимировки, Павловки и Новоандреевки.



В Генштабе рассказали, что очередная попытка наступления оккупантов в направлении Марьинки полностью провалилась.



На Слобожанском направлении российские подразделения продолжают сосредотачивать усилия на удержании занятых рубежей на Харьковском направлении и недопущении продвижения украинских войск. Россией принимаются меры по обеспечению подразделений материально-техническими средствами.



В Акватории Черного и Азовского морей, по данным Генштаба, корабельная группировка сил РФ основные усилия сосредотачивает на поражении важных объектов военной и гражданской инфраструктуры крылатыми ракетами, блокировании действий сил и средств Военно-Морских Сил и Государственной пограничной службы Украины.