Российская армия обстреляла из РСЗО две громады в Днепропетровской области

Российские войска несколько раз обстреляли Криворожский район из РСЗО. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он отметил, что прилет российских снарядов зафиксирован в Апостоловской и Зеленодольской общинах области, стреляли войска РФ по селам по селу Новосеменовки и Марьянское.

По предварительной информации Резниченко, люди от указаных обстрелов не пострадали, но в селах есть разрушения, зацепило и скот.

Ранее, напомним, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов региона погибли 16 человек, еще двое — были ранены.