Оккупанты обстреляли Донецкую область крылатыми ракетами типа «9М728» и разрушили более 50 домов

За прошедшие сутки в Донецкой области российские войска нанесли 13 ударов по 10 населенным пунктам, разрушив более 50 домов. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



Правоохранители отмечают, что есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Оккупантами за прошедшие сутки были обстреляны города Бахмут и Торецк, села Орехово, Ласточкино, Старая Николаевка, Ближняя Дилиевка, Клещиевка, Прасковьевка, Зайцево, Екатериновка.



Всего разрушения получили 69 гражданских объектов: 54 жилых дома, из них один многоквартирный, спорткомплекс со стадионом, 13 гаражей и т.д. Кроме того, в разных районах области оккупанты в результате обстрелов подожгли поля с пшеницей.

Российские войска обстреливали Донецкую область крылатыми ракетами типа «9М728», артиллерией, танками, РСЗО «Смерч» и «Ураган».

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что российские войска в воскресенье обстреляли Бахмут зажигательными снарядами, в результате чего вспыхнули пожары.