Обстрел Харькова: Более 30 раненых, трое погибших

Последствия обстрела Харькова. Фото: Олег Синегубов

В результате ракетных ударов по Харькову известно о трех погибших и 31 раненом.



Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«К этой минуте от утренних обстрелов Харькова российскими оккупантами 31 пострадавший, все — госпитализированы в медицинские учреждения. Из них — 2 детей: 4 и 16 лет», — отметил он.



По словам Синегубова, удар был нанесен из реактивных систем залпового огня (РСЗО).



«Под огнем россиян снова оказались исключительно гражданские постройки — торговый центр и дома мирных харьковчан. Несколько снарядов попали прямо во дворы частных домов. Также разрушены гаражи, автомобили, вспыхнуло несколько пожаров», — подчеркнул глава ОВА.