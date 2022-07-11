Число погибших от удара по Часов Яру возросло до 20 человек

Число погибших от российского ракетного удара по многоэтажжному дому в городе Часов Яр возросло до 20 человек. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области сегодня днем.
При этом спасателям удалось спасти из-под завалов 8 человек.
Работы по разбору завалов продолжаются.
От ГСЧС привлечены 55 человек и 7 единиц техники, два автокрана и два погрузчика от местных органов власти.
Российские силы в субботу вечером обстреляли Часов Яр, разрушив пятиэтажный жилой дом. По данным ГСЧС, оккупанты били ракетами «Искандер».