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ВСУ уничтожили 14 военных баз и складов БК в тылу войск РФ с конца июня — СМИ

11 июля 2022, 15:57

ВСУ уничтожили 14 военных баз и складов БК в тылу войск РФ с конца июня — СМИ

ВСУ уничтожили по меньшей мере 14 военных баз и складов боеприпасов в тылу войск РФ с конца июня. Об этом пишет BBC News.

Обстрелы, по данным журналистов, наносились на расстояннии 5-75 км от линии фронта.

BBC News перечисляет по каким объектам российских войск были нанесены удары:

- 28 июня по инфраструктуре вооруженных сил РФ в оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) и составу боеприпасов в Перевальске (Луганская область).
- 2 июля по составу боеприпасов в Попасной (Луганская область).
- 3 июля по двум военным базам в Мелитополе (Запорожская область).
- 4 июля по базе в Снежном (Донецкая область).
- 5 июля по базе в Камаз-центре в Донецке и по складу в Кадиевке (Луганская область).
- 6 юля по базе и складу в Большом Бурлуке (Харьковская область), Макеевке (Донецкая область) и Херсоне.
- 7 июля по нефтебазе в Донецке.
- 8 июля по складам в Шахтерске (Донецкая область) и Новой Каховке (Херсонская область).

BBC News указывает, что построило материал на данных открытых источников, роликах в сети, информации военкорров, блоггеров и чиновников. Омечается, что ни Генштаб ВСУ ни Минобороны РФ официально эти удары не комментировали.

Напомним, 11 июля в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за прошедшие сутки войска РФ нанесли по территории региона 13 ударов по 10 населенным пунктам, разрушив более 50 домов. 

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