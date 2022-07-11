ВСУ уничтожили 14 военных баз и складов БК в тылу войск РФ с конца июня — СМИ

ВСУ уничтожили по меньшей мере 14 военных баз и складов боеприпасов в тылу войск РФ с конца июня. Об этом пишет BBC News.



Обстрелы, по данным журналистов, наносились на расстояннии 5-75 км от линии фронта.



BBC News перечисляет по каким объектам российских войск были нанесены удары:



- 28 июня по инфраструктуре вооруженных сил РФ в оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) и составу боеприпасов в Перевальске (Луганская область).

- 2 июля по составу боеприпасов в Попасной (Луганская область).

- 3 июля по двум военным базам в Мелитополе (Запорожская область).

- 4 июля по базе в Снежном (Донецкая область).

- 5 июля по базе в Камаз-центре в Донецке и по складу в Кадиевке (Луганская область).

- 6 юля по базе и складу в Большом Бурлуке (Харьковская область), Макеевке (Донецкая область) и Херсоне.

- 7 июля по нефтебазе в Донецке.

- 8 июля по складам в Шахтерске (Донецкая область) и Новой Каховке (Херсонская область).



BBC News указывает, что построило материал на данных открытых источников, роликах в сети, информации военкорров, блоггеров и чиновников. Омечается, что ни Генштаб ВСУ ни Минобороны РФ официально эти удары не комментировали.

Напомним, 11 июля в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за прошедшие сутки войска РФ нанесли по территории региона 13 ударов по 10 населенным пунктам, разрушив более 50 домов.