Пограничники рассказали о ситуации на северной границе Украины

Государственная пограничная служба Украины не фиксирует формирование ударных групп врага на северных границах страны, речь о границе с Беларусью, а также с Брянской и Курской областях РФ. Об этом на брифинге сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.



«На границах Сумской и Черниговской областей формирование ударных групп врага, которые могли бы осуществить наступление на Украину, не наблюдается», - отметил он.



Несмотря на это в приграничных районах находятся войска врага, по словам Демченко, для демонстрации присутствия, чтобы не позволить ВСУ перебросить подразделения на другие направления.



Также он сказал, что РФ продолжает обстрел приграничных территорий, за неделю пограничники зафиксировали 130 таких фактов, к тому же Демченко отметил, что российская армия активно использует средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее, напомним, BBC News сообщили, что ВСУ уничтожили по меньшей мере 14 военных баз и складов боеприпасов в тылу войск РФ с конца июня.