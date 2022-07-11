В Часов Яре продолжают находить тела погибших под завалами пятиэтажки

Количество погибших под завалами жилого дома в городе Часов Яр Донецкой области достигло уже 31 человека. Об 30 жертвах сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Как сообщалось, дом разрушен ракетным ударом российских войск в субботу, 9 июля.



«Спасатели извлекли из-под завалов 9 раненых и 30 погибших. Сотрудники ГСЧС разобрали 65% завалов… Поисковые работы продолжаются», - написал Тимошенко в Telegram.



О том, что количество жертв достигло 31 человека, сообщили в Донецкой областной военной администрации.



Пятиэтажный дом разрушен ракетами, выпущенными из «Ураганов».



Вечером 10 июля сообщалось о 15 погибших, найденных под завалами, и шести спасённых. Также сообщалось о 23 людях, в том числе ребенке, остававшихся на тот момент под завалами.



К 14:30 понедельника, 11 июля, стало известно о девяти спасенных. В то же время в ГСЧС сообщили, что достали из-под завалов тела 26 погибших.