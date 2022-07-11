Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

В Часов Яре продолжают находить тела погибших под завалами пятиэтажки

11 июля 2022, 17:55

В Часов Яре продолжают находить тела погибших под завалами пятиэтажки

Количество погибших под завалами жилого дома в городе Часов Яр Донецкой области достигло уже 31 человека. Об 30 жертвах сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Как сообщалось, дом разрушен ракетным ударом российских войск в субботу, 9 июля.

«Спасатели извлекли из-под завалов 9 раненых и 30 погибших. Сотрудники ГСЧС разобрали 65% завалов… Поисковые работы продолжаются», - написал Тимошенко в Telegram.

О том, что количество жертв достигло 31 человека, сообщили в Донецкой областной военной администрации. 

Пятиэтажный дом разрушен ракетами, выпущенными из «Ураганов».

Вечером 10 июля сообщалось о 15 погибших, найденных под завалами, и шести спасённых. Также сообщалось о 23 людях, в том числе ребенке, остававшихся на тот момент под завалами.

К 14:30 понедельника, 11 июля, стало известно о девяти спасенных. В то же время в ГСЧС сообщили, что достали из-под завалов тела 26 погибших.

Еще по теме

Места
Донецкая область Часов Яр
Прочее
Война последствия обстрела

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:22
Путин упростил порядок получения российского гражданства для всех украинцев
13:17
Стелу на въезде в Северодонецк перекрасили в цвета российского флага
11:49
«ДНР» заявила о ранении четырех человек от обстрелов за сутки
00:25
«ДНР» хочет казнить двух «азовцев»
00:00
Горят склады боеприпасов «Л-ДНР», последствия ударов по Донецкой области. Дайджест НД за день ►
21:14
«ДНР»: В ходе обстрела Шахтерского района три человека погибли, 11 получили ранения
18:07
СМИ: На оккупированный Донбасс хотят отправить учителей из Дагестана
17:24
«ДНР»: В Донецке снова под обстрелом Киевский и Куйбышевский районы
15:41
«ДНР»: В результате обстрела ранены два человека в Петровском районе Донецка
15:03
«ЛНР»: В ходе обстрела ранен житель Кременной
13:27
Водопроводная вода затопила улицы Мариуполя — Андрющенко
13:00
Колонна техники направилась из Мариуполя в сторону линии фронта — советник мэра
11:25
В Алчевске горел склад боеприпасов. «ЛНР» говорит об ударе из HIMARS
10:20
«ДНР» заявила о двух погибших и 12 раненых от обстрелов за сутки
09:33
В Шахтерске и Торезе горят склады боеприпасов «ДНР»
все новости
19:49
Эрдоган обсудил вопрос вывоза украинского зерна с Зеленским и Путиным по отдельности
19:38
Новый указ Путина о гражданстве для жителей Украины будет ничтожным – МИД
18:46
В Украине могут ввести ответственность для бизнеса, который игнорирует воздушную тревогу
17:55
В Часов Яре продолжают находить тела погибших под завалами пятиэтажки
17:30
Ахметов передает свои телеканалы и медиа-проекты государству
16:42
Пограничники рассказали о ситуации на северной границе Украины
16:22
Путин упростил порядок получения российского гражданства для всех украинцев
15:57
ВСУ уничтожили 14 военных баз и складов БК в тылу войск РФ с конца июня — СМИ
15:14
Количество погибших от удара армии РФ по Часов Яру увеличилось до 26 человек
14:47
В Донецкой области запретили продажу алкоголя
14:12
Минобороны РФ оправдывает удар по Часов Яру убийством «300 националистов»
13:44
Число погибших от удара по Часов Яру возросло до 20 человек
13:17
Стелу на въезде в Северодонецк перекрасили в цвета российского флага
12:35
Обстрел Харькова: Более 30 раненых, трое погибших
11:55
В планах российских оккупантов изолировать Бахмут — ISW
все новости
ВИДЕО
Горят склады боеприпасов «Л-ДНР», последствия ударов по Донецкой области. Дайджест НД за день ►
11 июля, 00:00
Водопроводная вода затопила улицы Мариуполя — Андрющенко
10 июля, 13:27
Число погибших в результате ракетного обстрела Часова Яра выросло до 15
10 июля, 13:13

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция