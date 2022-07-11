Новый указ Путина о гражданстве для жителей Украины будет ничтожным – МИД

Министерство иностранных дел Украины осудило российский упрощенный порядок предоставления гражданства для всех граждан Украины. В МИДе назвали указ президента РФ «очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимым с нормами и принципами международного права».



Как сообщалось, указ Владимира Путина от 11 июля вносит изменения в предварительные указы об упрощенном порядке предоставления гражданства России для жителей временно оккупированных территорий Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Теперь эти нормы распространяются на жителей всей Украины.



«Паспортизация украинских граждан юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для Украины. Россия же использует упрощенную процедуру выдачи паспортов для затягивания удавки на шеях жителей временно оккупированных территорий нашего государства, заставляя их участвовать в преступной деятельности оккупационных администраций и российской захватнической армии», - указывают в министерстве.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что указ свидетельствует только о захватнических аппетитах РФ.



«Сейчас критически важно усилить помощь нашему государству. Призываю партнеров к жесткой реакции на новые паспортные фантазии Путина: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России», - заявил Кулеба.



Промедление будет только поощрять Россию к дальнейшим преступлениям против Украины и разрушению мира и безопасности в мире, отмечают в МИД Украины.

В 2019 году РФ начала упрощенную выдачу своих паспортов жителям неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей.



Украина и страны Запада не признают легитимность российских паспортов, выданных жителям оккупированных территорий.