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Подконтрольную часть Донетчины покинули более миллиона жителей – Кириленко

11 июля 2022, 20:39

Подконтрольную часть Донетчины покинули более миллиона жителей – Кириленко

В Донецкой области осталось около 340 тысяч местного населения, все остальные уже эвакуировались в безопасные места. Об этом рассказал глав Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона, сообщает «Укринформ».

«На 24 февраля постоянно проживало 1 миллион 670 тысяч населения на подконтрольной территории Донецкого региона. Остались около 340 тысяч населения», – сказал Кириленко.

В процентном соотношении, около 80% местного населения покинули регион.

Глава ОВА напомнил, что за минувшие сутки были эвакуированы 252 человека из Бахмутского и Покровского районов.

«В дальнейшем мы работаем, чтобы эвакуация была более эффективной», – сказал руководитель военной администрации.

Кириленко добавил, что сейчас уже налажен маршрут, техника и все необходимое для эвакуации, все работает, но надо, чтобы совсем не было проблем с конечными местами временного пребывания эвакуированных дончан.

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