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Обстрелы Донецка, Бахмута и Торецка. Дайджест НД за день ►

11 июля 2022, 23:35

Обстрелы Донецка, Бахмута и Торецка. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Число погибших от удара российской армии в Часов Яре увеличилось. Спасательные работы продолжаются.
  • Российские войска обстреляли Бахмут и Торецк. Авдеевка, Северск и Святогорская громада под постоянным огнем.
  • В Луганской области продолжаются бои. Оккупанты используют авиацию. Бойцы Нацгвардии показали какой была битва за Северодонецк.
  • Обстрелы в Донецке, есть жертвы. По данным группировки «ДНР», пострадали волонтеры «Молодой республики».
  • Власти Мариуполя призывают оставшихся жителей срочно покинуть город. Тем временем оккупанты показывают план строительства нового микрорайона.
  • Ринат Ахметов передает все свои медиа-активы в собственность государства.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:35
Обстрелы Донецка, Бахмута и Торецка. Дайджест НД за день ►
16:22
Путин упростил порядок получения российского гражданства для всех украинцев
13:17
Стелу на въезде в Северодонецк перекрасили в цвета российского флага
11:49
«ДНР» заявила о ранении четырех человек от обстрелов за сутки
00:25
«ДНР» хочет казнить двух «азовцев»
00:00
Горят склады боеприпасов «Л-ДНР», последствия ударов по Донецкой области. Дайджест НД за день ►
21:14
«ДНР»: В ходе обстрела Шахтерского района три человека погибли, 11 получили ранения
18:07
СМИ: На оккупированный Донбасс хотят отправить учителей из Дагестана
17:24
«ДНР»: В Донецке снова под обстрелом Киевский и Куйбышевский районы
15:41
«ДНР»: В результате обстрела ранены два человека в Петровском районе Донецка
15:03
«ЛНР»: В ходе обстрела ранен житель Кременной
13:27
Водопроводная вода затопила улицы Мариуполя — Андрющенко
13:00
Колонна техники направилась из Мариуполя в сторону линии фронта — советник мэра
11:25
В Алчевске горел склад боеприпасов. «ЛНР» говорит об ударе из HIMARS
10:20
«ДНР» заявила о двух погибших и 12 раненых от обстрелов за сутки
все новости
23:36
Взрыв в Новой Каховке: военные уничтожили склад оккупантов
23:35
Обстрелы Донецка, Бахмута и Торецка. Дайджест НД за день ►
23:17
Сотрудники медиа-проектов Ахметова говорят, что до последнего не знали о передаче лицензий
22:00
В украинские порты зашли первые 8 судов для экспорта зерна
20:39
Подконтрольную часть Донетчины покинули более миллиона жителей – Кириленко
19:49
Эрдоган обсудил вопрос вывоза украинского зерна с Зеленским и Путиным по отдельности
19:38
Новый указ Путина о гражданстве для жителей Украины будет ничтожным – МИД
18:46
В Украине могут ввести ответственность для бизнеса, который игнорирует воздушную тревогу
17:55
В Часов Яре продолжают находить тела погибших под завалами пятиэтажки
17:30
Ахметов передает свои телеканалы и медиа-проекты государству
16:42
Пограничники рассказали о ситуации на северной границе Украины
16:22
Путин упростил порядок получения российского гражданства для всех украинцев
15:57
ВСУ уничтожили 14 военных баз и складов БК в тылу войск РФ с конца июня — СМИ
15:14
Количество погибших от удара армии РФ по Часов Яру увеличилось до 26 человек
14:47
В Донецкой области запретили продажу алкоголя
все новости
ВИДЕО
Обстрелы Донецка, Бахмута и Торецка. Дайджест НД за день ►
11 июля, 23:35
Горят склады боеприпасов «Л-ДНР», последствия ударов по Донецкой области. Дайджест НД за день ►
11 июля, 00:00
Водопроводная вода затопила улицы Мариуполя — Андрющенко
10 июля, 13:27

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