Обстрелы Донецка, Бахмута и Торецка. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Число погибших от удара российской армии в Часов Яре увеличилось. Спасательные работы продолжаются.

Российские войска обстреляли Бахмут и Торецк. Авдеевка, Северск и Святогорская громада под постоянным огнем.

В Луганской области продолжаются бои. Оккупанты используют авиацию. Бойцы Нацгвардии показали какой была битва за Северодонецк.

Обстрелы в Донецке, есть жертвы. По данным группировки «ДНР», пострадали волонтеры «Молодой республики».

Власти Мариуполя призывают оставшихся жителей срочно покинуть город. Тем временем оккупанты показывают план строительства нового микрорайона.

Ринат Ахметов передает все свои медиа-активы в собственность государства.