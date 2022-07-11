Обстрелы Донецка, Бахмута и Торецка. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Число погибших от удара российской армии в Часов Яре увеличилось. Спасательные работы продолжаются.
- Российские войска обстреляли Бахмут и Торецк. Авдеевка, Северск и Святогорская громада под постоянным огнем.
- В Луганской области продолжаются бои. Оккупанты используют авиацию. Бойцы Нацгвардии показали какой была битва за Северодонецк.
- Обстрелы в Донецке, есть жертвы. По данным группировки «ДНР», пострадали волонтеры «Молодой республики».
- Власти Мариуполя призывают оставшихся жителей срочно покинуть город. Тем временем оккупанты показывают план строительства нового микрорайона.
- Ринат Ахметов передает все свои медиа-активы в собственность государства.