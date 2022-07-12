Под завалами дома в Часов Яре нашли тело погибшего ребенка

Под завалами жилого дома в Часов Яре Донецкой области спасатели обнаружили тело погибшего ребенка, количество погибших увеличилось до 34 человек. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.



«По состоянию на 7:00 личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-ти этажного жилого дома в городе Часов Яр тела 34 погибших лиц, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет), спасен из-под завалов 9 человек», — говорится в сообщении.



Проведена расчистка и разбор более 300 тонн разрушенных элементов здания, работы продолжаются.



От ГСЧС привлечены 57 человек и 8 единиц техники, два автокрана, два погрузчика и автогрейдер от местных органов власти, на месте дежурят два автомобиля скорой медицинской помощи.

Российские силы в субботу вечером обстреляли Часов Яр, разрушив пятиэтажный жилой дом. По данным ГСЧС, оккупанты били ракетами «Искандер».