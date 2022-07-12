Оккупанты на Донбассе планируют окружить ВСУ в Северске и Бахмуте — Арестович

В планах армии России взять военных Украины в оцепление в районах городов Северск и Бахмут, не ввязываясь в уличные бои. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

Оккупанты, по его словам, планируют окружить Бахмут и Северск, вынудив тем самым ВСУ отойти из этих городов подобно тому как это произошло в Лисичанске. Арестович отмечает, что арямия РФ не хочет ввязываться в городские бои, потому и готовит соответствующий план.



К тому же Арестович сообщил, что на этих участках в боях участвуют суммарно около 40 батальонных тактических групп войска РФ.

Ранее мы, со ссылкой на аналитику Института изучения войны (ISW), сообщали, что военные РФ усилили артиллерийские и ракетные обстрелы района города Бахмут, чтобы изолировать его от линий коммуникаций.