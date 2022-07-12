Последствия ночного обстрела Славянска показал Лях

Последствия обстрела Славянска. Фото: ВГА

Российская армия ночью обстреляла Славянск, ранена женщина. Об этом сообщил глава военной администрации города Вадим Лях.



Лях уточнил, что в результате ночного обстрела повреждены несколько частных домов.



Также он рассказал, что вчера специалисты провели ремонтные работы, и подача электроэнергии на город восстановлена.



«Несмотря на наличие электроэнергии, мы не можем восстановить троллейбусное движение», — отметил мэр.



По его словам, для этого просто не хватает тех специалистов, которые остались.