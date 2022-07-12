В Новой Каховке продолжаются взрывы на складах боеприпасов оккупантов

В оккупированной Новой Каховке детонируют боеприпасы

В оккупированной Новой Каховке Херсонской области продолжают детонировать боеприпасы после удара по складу.



Как сообщают российские «РИА Новости», взрывы в районе пожара продолжаются, их отчетливо слышно на видео. В России уверяют, что детонация и пожар — на складе селитры. Также пишут о том, что удар был нанесен системами HIMARS.



Из-за взрывающихся боеприпасов повреждены здания, в том числе жилые дома, расположенный рядом рынок. Оккупационные «власти» сообщают о семерых погибших и 40 раненых.

В Новой Каховке продолжаются взрывы на складе боеприпасов, по которому ударили ВСУ наканунеhttps://t.co/56seY7j1kg pic.twitter.com/TjO5Rlvvd3 — Новости Донбасса (@novostidnua) July 12, 2022





Напомним, украинские военные уничтожили склад боеприпасов российских войск в оккупированной Новой Каховке.



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