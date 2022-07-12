Стали известны данные о потерях в рядах командования войск РФ от взрыва склада БК в Шахтерске

По результатам обстрела системой HIMARS склада боепрпипасов войск РФ в оккупированном городе Шахтерск погибли все заместители командира 106 воздушно-десантной дивизии РФ кроме одного, который сейчас в тяжелом состоянии. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.



Сегодня же, по его словам, погиб начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 58-й армии (в/ч 47084, Владикавказ) южного военного округа вооруженных сил РФ Валентин Данилов.

Журналисты BBC News, напомним, насчитали по меньшей мере 14 военных баз и складов боеприпасов в тылу войск РФ уничтоженных ВСУ с конца июня.