Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Стали известны данные о потерях в рядах командования войск РФ от взрыва склада БК в Шахтерске

12 июля 2022, 09:04

Стали известны данные о потерях в рядах командования войск РФ от взрыва склада БК в Шахтерске

По результатам обстрела системой HIMARS склада боепрпипасов войск РФ в оккупированном городе Шахтерск погибли все заместители командира 106 воздушно-десантной дивизии РФ кроме одного, который сейчас в тяжелом состоянии. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Сегодня же, по его словам, погиб начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 58-й армии (в/ч 47084, Владикавказ) южного военного округа вооруженных сил РФ Валентин Данилов.

Журналисты BBC News, напомним, насчитали по меньшей мере 14 военных баз и складов боеприпасов в тылу войск РФ уничтоженных ВСУ с конца июня.

Еще по теме

Места
Шахтерск Донецкая область
Прочее
Война Оккупация обстрелы на Донбассе

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:17
В Новой Каховке продолжаются взрывы на складах боеприпасов оккупантов
23:35
Обстрелы Донецка, Бахмута и Торецка. Дайджест НД за день ►
16:22
Путин упростил порядок получения российского гражданства для всех украинцев
13:17
Стелу на въезде в Северодонецк перекрасили в цвета российского флага
11:49
«ДНР» заявила о ранении четырех человек от обстрелов за сутки
00:25
«ДНР» хочет казнить двух «азовцев»
00:00
Горят склады боеприпасов «Л-ДНР», последствия ударов по Донецкой области. Дайджест НД за день ►
21:14
«ДНР»: В ходе обстрела Шахтерского района три человека погибли, 11 получили ранения
18:07
СМИ: На оккупированный Донбасс хотят отправить учителей из Дагестана
17:24
«ДНР»: В Донецке снова под обстрелом Киевский и Куйбышевский районы
15:41
«ДНР»: В результате обстрела ранены два человека в Петровском районе Донецка
15:03
«ЛНР»: В ходе обстрела ранен житель Кременной
13:27
Водопроводная вода затопила улицы Мариуполя — Андрющенко
13:00
Колонна техники направилась из Мариуполя в сторону линии фронта — советник мэра
11:25
В Алчевске горел склад боеприпасов. «ЛНР» говорит об ударе из HIMARS
все новости
10:39
Массированный ракетный обстрел Николаева: Ранены 12 человек
10:15
Оккупанты обстреляли гражданские объекты в Запорожской области
10:07
Авиаудары и попытки штурма: В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Донбассе
09:17
В Новой Каховке продолжаются взрывы на складах боеприпасов оккупантов
09:04
Стали известны данные о потерях в рядах командования войск РФ от взрыва склада БК в Шахтерске
08:58
Последствия ночного обстрела Славянска показал Лях
08:36
Оккупанты на Донбассе планируют окружить ВСУ в Северске и Бахмуте — Арестович
08:17
В Донецкой области назвали количество погибших и раненых от обстрелов
07:40
Под завалами дома в Часовом Яру нашли тело погибшего ребенка
23:36
Взрыв в Новой Каховке: военные уничтожили склад оккупантов
23:35
Обстрелы Донецка, Бахмута и Торецка. Дайджест НД за день ►
23:17
Сотрудники медиа-проектов Ахметова говорят, что до последнего не знали о передаче лицензий
22:00
В украинские порты зашли первые 8 судов для экспорта зерна
20:39
Подконтрольную часть Донетчины покинули более миллиона жителей – Кириленко
19:49
Эрдоган обсудил вопрос вывоза украинского зерна с Зеленским и Путиным по отдельности
все новости
ВИДЕО
В Новой Каховке продолжаются взрывы на складах боеприпасов оккупантов
12 июля, 09:17
Обстрелы Донецка, Бахмута и Торецка. Дайджест НД за день ►
11 июля, 23:35
Горят склады боеприпасов «Л-ДНР», последствия ударов по Донецкой области. Дайджест НД за день ►
11 июля, 00:00

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция