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Оккупанты обстреляли гражданские объекты в Запорожской области

12 июля 2022, 10:15

Оккупанты обстреляли гражданские объекты в Запорожской области

В Запорожской области армией РФ обстреляна гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Преображенка, Гуляйполе, Орехов. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

В ОВА отметили, что за прошедшие сутки поступило 38 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками. Также власти области рассказали о продолжающемся процессе эвакуации гражданского населения с временно оккупированной территории региона. За прошедшие сутки удалось эвакуировать 571 человека, из них 184 ребенка.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на территории Донетчины осталось около 340 тысяч местного населения, все остальные уже эвакуировались в безопасные места. 

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