Оккупанты за сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донецкой области, убили мирных жителей

Российские войска нанесли 8 ударов по территории Донецкой области, убили и ранили мирных жителей. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



Обстреляны оккупантами за сутки шесть населенных пунктов региона - города Северск, Славянск, Бахмут, Торецк, села Новониколаевка, Опытное. Разрушены российскими снарядами 12 гражданских объектов: 9 жилых домов, из них два многоквартирных, детский сад, хозяйственная постройка, гараж.

В Донецкой области армия РФ за сутки применяла артиллерию, танки, ракеты.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Напомним, утром 12 июля в Главном управлении ГСЧС в Донецкой области сообщили, что под завалами накануне обстрелянного армией РФ жилого дома в Часовом Яру спасатели обнаружили тело ребенка, количество погибших увеличилось до 34 человек.