В Мариупольском горсовете показали, как оккупанты проводят фильтрацию

В сети обнародовано видео осмотра тел мариупольцев оккупантами на улицах города. Сюжет опубликовал советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко.

«Как проходила фильтрация и проверки людей в Мариуполе - самый частый вопрос, который мы слышим от международных журналистов. Впервые обнародуем кадры, как это происходило в начале оккупации прямо в Мариуполе. Унижение, издевательство и страх оккупантов. К сожалению, лицо заблюрено источником, который передал (видео - ред.) для обнародования. Без комментариев», - написал Андрющенко.

Ранее, 10 июля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты возобновили эксгумацию мариупольцев, похороненных во дворах многоэтажек.