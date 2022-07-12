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В Мариупольском горсовете показали, как оккупанты проводят фильтрацию

12 июля 2022, 12:22

В Мариупольском горсовете показали, как оккупанты проводят фильтрацию

В сети обнародовано видео осмотра тел мариупольцев оккупантами на улицах города. Сюжет опубликовал советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко.

«Как проходила фильтрация и проверки людей в Мариуполе - самый частый вопрос, который мы слышим от международных журналистов. Впервые обнародуем кадры, как это происходило в начале оккупации прямо в Мариуполе. Унижение, издевательство и страх оккупантов. К сожалению, лицо заблюрено источником, который передал (видео - ред.) для обнародования. Без комментариев», - написал Андрющенко.

Ранее, 10 июля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты возобновили эксгумацию мариупольцев, похороненных во дворах многоэтажек.

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