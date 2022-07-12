В Донецкой области снова со светом — 12 тысяч семей

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение для 12 тысяч семей в 23 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



За сутки специалисты смогли с разрешения военных отремонтировать ряд поврежденных обстрелами сетей и вернуть свет в дома 12 026 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.



«Львиная доля обновлений — 8,4 тысячи домохозяйств — в Торецкой громаде. 1,7 тысячи семей запитаны в Бахмутской громаде. Еще более тысячи семей снова с питанием в Константиновской громаде. Есть также восстановления в Славянской и Авдеевской громадах», — перечислили в ДТЭК.



По информации компании, в настоящее время обесточены 325 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское.