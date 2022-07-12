В Харькове российская армия обстреливает Индустриальный район

В Харькове российская армия обстреляла Индустриальный район. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и призвал жителей оставаться в укрытиях.



В социальных сетях местные каналы сообщают о прилете российских снарядов в район Салтовки. Также сообщается, что у многих проживающих на ХТЗ пропало электричество.

Ранее в Запорожской областной военной администрации рассказали, что оккупанты за прошедшие сутки обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Преображенка, Гуляйполе, Орехов.