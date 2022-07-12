Российские войска заблокировали выезд из оккупированного Мелитополя в Запорожье

Войска России заблокировали выезд из оккупированного ими Мелитополя в сторону Запорожья. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.



Желающих выехать в сторону Запорожья, по словам Федорова, по непонятным причинам не пропускают через блокпост в Васильевке.



«Сколько дней будет продолжаться блокада, неизвестно. Но боремся за то, чтобы проезд открыли», - отметил он.

Напомним, что сегодня, 12 июля, в Запорожской областной военной администрации заявили об обстреле оккупантами ряда населенных пунктов региона.