Украина получит миллиард евро макрофинансовой помощи от ЕС

Совет министров стран ЕС окончательно согласовал выделение Украине нового кредита на 1 миллиард евро из пакета макрофинансовой помощи. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Twitter.



Домбровскис подчеркнул, что ЕС усиливает финансовую поддержку Украины: Совет министров стран ЕС одобрил кредит на 1 миллиард евро.



«Это часть нового исключительного пакета макрофинансовой помощи. Украина — это экономика в состоянии войны. Она остро нуждается в краткосрочном финансировании. ЕС готов помочь», — сообщил он.



Как сообщило чешское председательство в Twitter, «последует еще большая помощь», а выделенные деньги «пойдут на разные сферы».

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия предложила предоставить Украине макрофинансовую помощь на один миллиард евро.