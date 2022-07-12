Мэр Северодонецка рассказал о происходящем в оккупированном городе

В оккупированном войсками РФ Северодонецке собирают личные данные оставшихся в городе жителей якобы для оформления пенсий. Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр города Александр Стрюк.



По его информации, сейчас оккупанты пытаются организовать уличную торговлю, но восстанавливать Северодонецк захватчики не планируют. Стрюк допускает, что «после съемки пропагандистских роликов людей, скорее всего, депортируют».

Также он отметил, что оборудование обоих теплоснабжающих предприятий Северодонецка разрушено.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в захваченном войсками РФ Мариупольском районе оккупанты продолжают воровать урожай у украинских предприятий.