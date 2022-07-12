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Число жертв обстрела Часов Яра продолжает расти: Спасатели обнаружили еще троих погибших

12 июля 2022, 15:54

Число жертв обстрела Часов Яра продолжает расти: Спасатели обнаружили еще троих погибших

Число погибших в результате ракетного удара российских сил по жилому дому в Часов Яре возросло до 38 человек. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.

«По состоянию на 15:00 изъяты из-под завалов тела 38 погибших, из них один ребенок (мальчик около девяти лет), спасены из-под завалов девять человек, проведена расчистка и разбор более 400 тонн разрушенных элементов дома. Работы продолжаются», — отметили спасатели.

Также сообщается, что к разбору завалов привлечены 57 человек и восемь единиц техники, два автокрана и два погрузчика от местных органов власти. 

Ранее сообщалось о 35 погибших.

Российские силы вечером 9 июля обстреляли Часов Яр, разрушив пятиэтажный жилой дом. По данным ГСЧС, оккупанты били ракетами «Искандер».

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