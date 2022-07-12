Взрывные травмы и осколочные ранения: В Харькове от обстрелов пострадали 5 человек

Сегодня российские оккупанты обстреляли Индустриальный и Немышлянский районы Харькова из реактивных систем залпового огня, ранения получили 5 человек. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



Он рассказал о последствиях российских обстрелов, в результате которых были разрушены здания, произошли пожары на частных предприятиях и производствах, были разбиты автомобили.



«Медики госпитализировали 5 человек с взрывными травмами и осколочными ранениями. Состояние всех пострадавших — средней тяжести», — отметил Синегубов.