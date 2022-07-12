Оккупанты штурмовали несколько населенных пунктов на Донетчине, ВСУ заставили их отойти с потерями

Российские силы сегодня пытались штурмовать несколько населенных пунктов на Донетчине, укранские военные отбили атаки и заставили оккупантов отступить с потерями. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Сообщается, что на Славянском направлении захватчики обстреляли районы населенных пунктов Дибривное, Мазановка, Адамовка, Барвенково, Гусаровка, Большая Камышеваха, Новая Дмитровка, Крестище, Никополь, Сулиговка и Константиновка.



«Подразделения противника вели штурмовые действия с целью улучшения тактического положения вблизи Краснополья, Довгенького, Мазановки и Ивановки. Украинские воины умело оборонялись, нанесли оккупантам значительные потери и заставили их бежать. С таким же результатом завершилась вражеская попытка разведки боем недалеко от Долины», — отметили в Генштабе.



Сообщается, что на Краматорском направлении росияне обстреляли украинские позиции неподалеку от Маяков, Райгородка, Кривой Луки, Верхнекаменского и Пришиба, нанесли авиационные удары вблизи Серебрянки и Спирного.



На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Берестово, Соледар, Вершина, Новолуганское, Бахмут, Яковлевка, Майорск, нанесли авиаудары вблизи Берестового, Белогоровки, Вершины и Яковлевки.



«При попытке продвинуться в направлении Спирное – Ивано-Дарьевка враг понес потери от кинжального огня наших защитников и хаотично отошел», — добавили в Генштабе.



Также в сводке сообщается, что на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты с целью сковывания действий ВСУ продолжают обстрелы украинских позиций вдоль всей линии столкновения и нанесли авиаудар вблизи Новоандреевки.