Звонили своим родным: Оккупанты обстреляли людей на горе Кременец в Изюме

Россияне обстреляли гору Кременец в Изюме в то время, когда там находились люди, звонившие по телефону своим родственникам. Только в этом месте «ловит» украинская мобильная связь, пишет «KHARKIV Today».



Трагедия произошла в пятницу, 8 июля. Сообщается, что в этот день десятки жителей города приехали на гору Кременец, поскольку только сюда добивает украинскую мобильную связь.



«Свободно поговорить сложно: во-первых, звонки часто прерываются, во-вторых, их слушают российские военные. Потому можно сказать только о том, что живы и все хорошо. 8 июля люди так же приехали на гору, чтобы поговорить с родными. На удивление, никого из россиян там не было. Впоследствии стало понятно почему: примерно в 14:00 на Кременец посыпались кассетные боеприпасы», — пишет издание.



По факту обстрела мирных жителей на горе Кременец в Изюме украинские открыто уголовное производство, сообщает Офис генерального прокурора. Правоохранители квалифицировали это как нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



По данным следствия, пока известно об одном погибшем мужчине, еще около 10 человек ранены. Данные о пострадавших уточняются.