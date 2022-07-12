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ООН назвала новые данные о количестве погибших в результате российского вторжения

12 июля 2022, 20:35

ООН назвала новые данные о количестве погибших в результате российского вторжения

С начала российского вторжения 24 февраля в Украине потери среди гражданских лиц составили 11 544 человека. Об этом сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) по состоянию на 12 июля.

Согласно приведенным данным, число погибших достигло 5 024 человек.

«Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары», — отмечается в документе.

В УВКПЧ ООН пояснили, что это относится, например, к таким населенным пунктам как Мариуполь, Изюм, Лисичанск, Попасная и Северодонецк, где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.

По подтвержденным данным ООН, погибло 1905 мужчин, 1316 женщин, 161 мальчик и 141 девочка, тогда как пол 41 ребенка и 1460 взрослых пока не удалось установить.

Среди 6520 раненых — 202 мальчика и 144 девочек, а также 187 детей, пол которых пока не удалось установить.

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