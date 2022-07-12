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Разбита школа, больницы, дома: Мэр Николаева рассказал о последствиях обстрелов

12 июля 2022, 23:15

Разбита школа, больницы, дома: Мэр Николаева рассказал о последствиях обстрелов

Сегодня российские оккупанты наносили удары по Николаеву из систем С-300 и РСЗО. В результате обстрелов 12 человек получили ранения. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Он отметил, что всего по городу было обнаружено 24 воронки от ракет, обстрелы были с территории временно оккупированной Херсонщины.

«Один двухэтажный дом сгорел дотла, в близлежащих зданиях повреждения от обломков и ударной волны. Еще в одной пятиэтажке хвост ракеты пробил перекрытие от пятого до третьего этажа. Полностью разрушен корпус одной из николаевских школ. Также в других корпусах заведения разбиты окна и двери. Повреждения получили две больницы. У них выбиты окна, в некоторых помещениях обвалился потолок. Похожие разрушения в помещениях банка и почты», — описал Сенкевич картину разрушений в городе.

По его словам, пострадал от обстрелов и общественный транспорт: пять троллейбусов не подлежат восстановлению.

Также российске ракеты попали на территорию рыбного предприятия, там разрушены здания и поврежден транспорт.

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