Штурм на Славянском направлении. Обстрелы Горловки и Бахмута. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Российские войска обстреляли Бахмут, Торецк и Славянск. Продолжается эвакуация, в том числе из сел на линии фронта.
- Оккупанты пытаются вести штурм на Славянском направлении и захватить трассу «Киев-Харьков-Должанский». Все попытки безуспешны.
- Число жертв обстрела в Часов Яре выросло до 41 человека. Среди погибших 9-летний мальчик.
- Россияне пытаются захватить небольшие поселки на границе Донецкой и Луганской областей, чтобы блокировать большие города — Сергей Гайдай.
- В захваченном Северодонецке оккупанты собирают личные данные жителей.
- Обстрелы в Донецке. По данным боевиков, в Горловке и Стаханове по двое погибших мирных жителей.
- В Мариуполе оккупанты воруют урожай и начали эксгумацию первого массового захоронения. Запущен дизель-поезд до Волновахи. Там россияне заявляют, что начали строительство двух пятиэтажных домов.
- Как проходила фильтрация и проверка в Мариуполе в начале оккупации.
- Российские войска заблокировали выезд из захваченного Мелитополя в Запорожье.
- В Москве открылось «посольство ДНР».