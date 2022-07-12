Штурм на Славянском направлении. Обстрелы Горловки и Бахмута. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Российские войска обстреляли Бахмут, Торецк и Славянск. Продолжается эвакуация, в том числе из сел на линии фронта.

Оккупанты пытаются вести штурм на Славянском направлении и захватить трассу «Киев-Харьков-Должанский». Все попытки безуспешны.

Число жертв обстрела в Часов Яре выросло до 41 человека. Среди погибших 9-летний мальчик.

Россияне пытаются захватить небольшие поселки на границе Донецкой и Луганской областей, чтобы блокировать большие города — Сергей Гайдай.

В захваченном Северодонецке оккупанты собирают личные данные жителей.

Обстрелы в Донецке. По данным боевиков, в Горловке и Стаханове по двое погибших мирных жителей.

В Мариуполе оккупанты воруют урожай и начали эксгумацию первого массового захоронения. Запущен дизель-поезд до Волновахи. Там россияне заявляют, что начали строительство двух пятиэтажных домов.

Как проходила фильтрация и проверка в Мариуполе в начале оккупации.

Российские войска заблокировали выезд из захваченного Мелитополя в Запорожье.

В Москве открылось «посольство ДНР».