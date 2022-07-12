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Зеленский: Оккупанты уже ощутили современную артиллерию, у них нет безопасного тыла

12 июля 2022, 23:31

Зеленский: Оккупанты уже ощутили современную артиллерию, у них нет безопасного тыла

Российские захватчики уже очень хорошо ощутили, что такое современная артиллерия. У них не будет безопасного тыла нигде на украинской земле, которую они оккупировали. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении во вторник.

«Они ощутили, что операции наших разведчиков для защиты своей Родины на порядок сильнее, чем любые их "спецоперации"», — сказал Зеленский.

Он отметил, что российские солдаты «откровенно боятся» ВСУ, это известно из перехватов их разговоров.

«139 дней такой войны, почти 20 недель, так называемая вторая армия мира боится украинцев и способна что-то делать только на основе бездонных запасов еще старого советского оружия. Нет больше у них ни стратегической силы, ни характера, ни понимания, что они вообще здесь делают на нашей земле. Нет и капли смелости, чтобы признать поражение и забрать войска с украинской территории», — подчеркнул президент.

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