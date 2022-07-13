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Российские силы обстреливают Донецкую область, четыре человека погибли

13 июля 2022, 08:36

Российские силы обстреливают Донецкую область, четыре человека погибли

Российские силы продолжают обстрелы Донецкой области. За сутки на подконтрольной украинским властям части Донетчины погибли четверо мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По информации руководителя ОВА, двое людей погибли в Авдеевке, по одному человеку — в Бахмуте и Часов Яре. Еще восемь человек были ранены.

«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — отметил Кириленко.

Всего с начала полномасштабного вторжения из-за обстрелов оккупантов в регионе погибли 606 мирных жителей, 1560 человек были ранены.

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