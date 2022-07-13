В Днепропетровской области оккупанты ночью обстреляли из РСЗО Никопольский район

Российские войска дважды за ночь обстреляли из РСЗО Никопольский район. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, под обстрел попал Никополь и еще две общины – Красногригорьевская и Мировская.

«В Красногригорьевской задело линию электропередач - частично без света сама Красногригорьевка и два села - это примерно 6 000 абонентов. В настоящее время на месте работают аварийные бригады электриков. В Мировской – повреждено здание социальной инфраструктуры», - сообщил Резниченко, отметив, что предварительно во время обстрелов люди не пострадали.

Также Валентин Резниченко рассказал, что после полуночи украинские военные сбили в Никопольском районе беспилотник. Всего их было сбито два за ночь.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за сутки на подконтрольной украинским властям части Донетчины от обстрелов российской армии погибли четверо мирных жителей.