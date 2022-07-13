Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

В Днепропетровской области оккупанты ночью обстреляли из РСЗО Никопольский район

13 июля 2022, 09:29

В Днепропетровской области оккупанты ночью обстреляли из РСЗО Никопольский район

Российские войска дважды за ночь обстреляли из РСЗО Никопольский район. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, под обстрел попал Никополь и еще две общины – Красногригорьевская и Мировская.

«В Красногригорьевской задело линию электропередач - частично без света сама Красногригорьевка и два села - это примерно 6 000 абонентов. В настоящее время на месте работают аварийные бригады электриков. В Мировской – повреждено здание социальной инфраструктуры», - сообщил Резниченко, отметив, что предварительно во время обстрелов люди не пострадали.

Также Валентин Резниченко рассказал, что после полуночи украинские военные сбили в Никопольском районе беспилотник. Всего их было сбито два за ночь.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за сутки на подконтрольной украинским властям части Донетчины от обстрелов российской армии погибли четверо мирных жителей.

Еще по теме

Места
Никополь Днепропетровская область
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:13
«ЛНР»: По военной части в Луганске нанесен массированный удар, ракеты достигли цели
23:23
Штурм на Славянском направлении. Обстрелы Горловки и Бахмута. Дайджест НД за день ►
22:19
«ДНР» заявила об одной погибшей и двух раненых в результате обстрелов в Донецке
19:59
«ДНР» собирается провести первый «трибунал» в Мариуполе до конца лета
16:56
Под Мелитополем горит захваченная оккупантами база — мэр
15:28
«ЛНР» сообщила о гибели двоих людей в Кадиевке из-за обстрела
15:22
Мэр Северодонецка рассказал о происходящем в оккупированном городе
13:46
В ходе спецоперации из плена освобождены пять украинцев
12:55
Оккупанты воруют зерно фермеров в Мариупольском районе — Андрющенко
12:49
«ДНР» сообщила об обстреле поселка в Горловке, два человека погибли
12:30
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:22
В Мариупольском горсовете показали, как оккупанты проводят фильтрацию
12:04
В Кадиевке горит военная техника оккупантов возле школы и детсада
11:26
«ДНР» и «ЛНР» заявили о ранениях мирных жителей в Горловке и Кадиевке
09:17
В Новой Каховке продолжаются взрывы на складах боеприпасов оккупантов
все новости
09:29
В результате обстрелов Харьковской области погиб один человек, еще двое получили ранения
09:29
В Днепропетровской области оккупанты ночью обстреляли из РСЗО Никопольский район
09:13
«ЛНР»: По военной части в Луганске нанесен массированный удар, ракеты достигли цели
08:42
Утром в Краматорске произошла серия взрывов
08:36
Российские силы обстреливают Донецкую область, четыре человека погибли
08:12
В Константиновке сообщают о «прилетах» в жилую застройку
23:56
«Мы увидели, как человек вытянул руку». ГСЧСник о спасении людей в Часов Яре
23:31
Зеленский: Оккупанты уже ощутили современную артиллерию, у них нет безопасного тыла
23:23
Штурм на Славянском направлении. Обстрелы Горловки и Бахмута. Дайджест НД за день ►
23:15
Разбита школа, больницы, дома: Мэр Николаева рассказал о последствиях обстрелов
22:39
Оккупанты обстреляли Авдеевку из «Градов», есть погибшие
22:19
«ДНР» заявила об одной погибшей и двух раненых в результате обстрелов в Донецке
21:24
Зеленский поставил задачу освободить всю Украину от оккупантов — секретарь СНБО
20:58
Из-под завалов дома в Часов Яре достали тела уже 45 погибших
20:35
ООН назвала новые данные о количестве погибших в результате российского вторжения
все новости
ВИДЕО
«ЛНР»: По военной части в Луганске нанесен массированный удар, ракеты достигли цели
13 июля, 09:13
Штурм на Славянском направлении. Обстрелы Горловки и Бахмута. Дайджест НД за день ►
12 июля, 23:23
В Новой Каховке продолжаются взрывы на складах боеприпасов оккупантов
12 июля, 09:17

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция