В результате обстрелов Харьковской области погиб один человек, еще двое получили ранения

За минувшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Дергачевской громады Харьковской области – один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.



«Агрессор обстреливал из артиллерии Дергачи, Безруки, Слатино, Прудянку, Цуповку, Дементиевку, Новое, Питомник, Руську Лозовую, а также применял другие виды тяжелого оружия... К сожалению, в результате обстрелов в поселке Слатино погиб мужчина, еще двое гражданских - мужчина и женщина - получили ранения и были доставлены в больницу», - написал Задоренко на своей странице в Facebook.



По его словам, ВСУ продолжают бои за освобождение Дергачевской громады. В оккупированных Проходовском, Казачелопанском, Токаревском громадах россияне проводят обыски в домах.