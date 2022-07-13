Из-под завалов жилого дома в Часовом Яру достали тела уже 47 погибших

Сотрудники ГСЧС достали тело еще одной погибшей женщины при разборе завалов разрушенного пятиэтажного жилого дома в городе Часов Яр. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.



Таким образом, всего с начала работ на месте происшествия обнаружены и изъяты тела 47 погибших, из них один ребенок, спасены из-под завалов девять человек. Работы продолжаются.



Российские силы в субботу вечером обстреляли Часов Яр, разрушив 5-этажный жилой дом. По данным ГСЧС, оккупанты били ракетами «Искандер».