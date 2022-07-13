Большинство россиян выступают за продолжение войны в Украине — данные опроса

57% жителей РФ считают, что войну против Украины нужно продолжать, менее трети (30%) хотят прекращения боевых действий. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на результаты закрытого опроса, проведенного в конце июня по заказу руководства РФ.

13% на вопрос о том, стоит ли продолжать боевые действия в Украине затруднились ответить.

Журналисты указывают на то, что в возрастной группе 18-24 года прекращение войны поддержало 56% опрошенных, её продолжение 19%.

Возрастная категория 25-34 лет выступает за окончание войны, таких в РФ 43%, в то же время продолжение боевых действий поддержали 41% респондентов.

Отмечается журналистами, что чем старше опрошенные, тем больше они поддерживают войну. К примеру, россияне в возрасте от 60 лет выступили за продолжение вторжения РФ в Украину, таких 72% опрошенных.

В российской столице и Санкт-Петербурге около 40% респондентов за прекращения боевых действий, а 48% выступают за их продолжение. Вообще больше всего сторонников войны проживают в других городах-миллионниках РФ, таких 62%.

«Медуза» к тому же, со ссылкой на данные закрытого опроса, пишет, что 47% активных пользователей интернета выступили за окончание боевых действий в Украине, а 35% - за их продолжение. Опрошенные жители России, которые в большей степени смотрят телевизор, выступили за продолжение войны, их 68%, в то же время завершить боевые действия хотят всего 22% таких респондентов.

Ранее, 12 июля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Президент Владимир Зеленский поставил задачу военным освободить всю территорию Украины от российских оккупантов.