Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Треть россиян выступают за немедленное прекращение войны в Украине — данные опроса

13 июля 2022, 11:36

Треть россиян выступают за немедленное прекращение войны в Украине — данные опроса

Пятьдесят семь процентов жителей РФ считают, что войну против Украины нужно продолжать, менее трети (30%) хотят прекращения боевых действий «как можно скорее». Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на результаты закрытого опроса, проведенного в конце июня по заказу руководства РФ.

13% на вопрос о том, стоит ли продолжать боевые действия в Украине затруднились ответить.

Журналисты указывают на то, что в возрастной группе 18-24 года прекращение войны поддержало 56% опрошенных, ее продолжение 19%.

Возрастная категория 25-34 лет выступает за окончание войны, таких в РФ 43%, в то же время продолжение боевых действий поддержали 41% респондентов.

Отмечается журналистами, что чем старше опрошенные, тем больше они поддерживают войну. К примеру, россияне в возрасте от 60 лет выступили за продолжение вторжения РФ в Украину, таких 72% опрошенных.

В российской столице и Санкт-Петербурге около 40% респондентов за прекращения боевых действий, а 48% выступают за их продолжение. Вообще больше всего сторонников войны проживают в других городах-миллионниках РФ, таких 62%.

«Медуза» к тому же, со ссылкой на данные закрытого опроса, пишет, что 47% активных пользователей интернета выступили за окончание боевых действий в Украине, а 35% - за их продолжение. Опрошенные жители России, которые в большей степени смотрят телевизор, выступили за продолжение войны, их 68%, в то же время завершить боевые действия хотят всего 22% таких респондентов.

Ранее, 12 июля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что президент Владимир Зеленский поставил задачу военным освободить всю территорию Украины от российских оккупантов. 

Еще по теме

Прочее
Война
Места
Украина-Россия

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:51
«ДНР» заявили о двух погибших жителях Донецка в ходе обстрела
15:49
«Боеприпасы горели, взрывались, разлетались на километры»: В Луганске рассказали о ракетном ударе по складу
15:40
Северная Корея признала «ДНР»
15:06
«ДНР»: Из-за обстрела Старомихайловки пострадала женщина
14:33
В Донецке сообщают, что под обстрел попала автостанция «Трудовская»
12:39
«ДНР» и «ЛНР» отправляют детей в Россию для «патриотического» воспитания — правозащитники
11:33
«ДНР»: Все иностранные пленные обжаловали смертную казнь
10:09
«ДНР»: За сутки погибли три человека, еще 15 получили ранения
09:13
«ЛНР»: По военной части в Луганске нанесен массированный удар, ракеты достигли цели
23:23
Штурм на Славянском направлении. Обстрелы Горловки и Бахмута. Дайджест НД за день ►
22:19
«ДНР» заявила об одной погибшей и двух раненых в результате обстрелов в Донецке
19:59
«ДНР» собирается провести первый «трибунал» в Мариуполе до конца лета
16:56
Под Мелитополем горит захваченная оккупантами база — мэр
15:28
«ЛНР» сообщила о гибели двоих людей в Кадиевке из-за обстрела
15:22
Мэр Северодонецка рассказал о происходящем в оккупированном городе
все новости
16:14
В МИД Украины заявляют, что переговоры о мирном урегулировании с РФ пока не ведут
16:02
«Услышали, как стены задвигались»: В Константиновке рассказали об обстреле
15:51
«ДНР» заявили о двух погибших жителях Донецка в ходе обстрела
15:49
«Боеприпасы горели, взрывались, разлетались на километры»: В Луганске рассказали о ракетном ударе по складу
15:40
Северная Корея признала «ДНР»
15:39
В ВСУ рассказали о планах ударить по Крымскому мосту
15:08
Обновлен перечень громад в районах боевых действий. Их 311 в девяти областях
15:06
«ДНР»: Из-за обстрела Старомихайловки пострадала женщина
14:40
Росармия ночью нанесла ракетный удар по Одесской области, разрушено здание свинофермы
14:38
В Запорожье и Белой Церкви сообщают о взрывах
14:33
В Донецке сообщают, что под обстрел попала автостанция «Трудовская»
14:27
Жителей Донетчины просят эвакуироваться из зоны боевых действий
14:12
28 ударов из РСЗО: В Николаевской области погибли пятеро мирных жителей
13:37
Два населенных пункта Луганщины подконтрольны украинскому правительству — ОВА
13:08
СБУ раскрыла схему обмана переселенцев – заставляли платить за бесплатное жилье
все новости
ВИДЕО
«Услышали, как стены задвигались»: В Константиновке рассказали об обстреле
13 июля, 16:02
«ЛНР»: По военной части в Луганске нанесен массированный удар, ракеты достигли цели
13 июля, 09:13
Штурм на Славянском направлении. Обстрелы Горловки и Бахмута. Дайджест НД за день ►
12 июля, 23:23

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция