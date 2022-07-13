Дети-переселенцы смогут поступать в школы Днепропетровщины по упрощенной системе

В Днепропетровской области детей-переселенцев будут зачислять в школы по упрощенной процедуре. Об этом сообщили в пресс-службе областной военной администрации.



По словам заместительницы председателя областной военной администрации Ольги Горб, будут принимать даже тех, кто потерял документы.



«Чтобы присоединиться к учебе, родителям или опекунам детей нужно обратиться в ближайшую школу. Там – написать заявление. Из документов понадобится копия свидетельства рождения и медицинская справка. Если эти документы потеряны, достаточно будет справки о взятии на учет как внутренне перемещенного лица», – подчеркнула Горб.



На данный момент в Днепропетровской области зарегистрировано более 65 тысяч детей-переселенцев. Ориентировочно 50 тысяч из них – дети школьного возраста. В школы региона записались почти 9 тысяч детей-переселенцев.