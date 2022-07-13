В Волынской области строят «сухой порт» для экспорта агропродукции

Волынская область готовится к приему сельхозпродукции из других регионов, ее хранению и транспортировке в страны Европы, для ее обработки в регионе строится сухой порт. Об этом сообщил председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко, передают «Волынские новости».



«В этом году будет очень много проблем с вывозом зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Поэтому мы строим очень большой сухой порт для зерна и другой агропромышленной продукции. Речь идет не только об одном таком строительстве. Очень многие наши аграрии строятся и готовятся к тому, чтобы принимать урожай этого года. Годовой урожай мы сейчас пытаемся помочь вывозить», – уточнил глава ОВА.



По его данным, сейчас Волынь готовится принимать урожай из Запорожской и Николаевской областей.



Согласно данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», Украина в июне текущего года экспортировала 2,7 млн ​​тонн продукции АПК.