В Донецкой области энергетики провели ремонты и вернули свет в 16 населенных пунктов

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 16 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



За сутки аварийно-ремонтные бригады смогли вернуть свет в дома 17 938 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.



В частности, энергетики смогли вернуть свет 9,5 тысячам семей Торецкой громады, которые были обесточены вчера и накануне. А для 4,1 тысячи семей Бахмутской громады восстановили электроснабжение менее чем за сутки. Кроме того, специалисты энергокомпании работали над восстановлениями в Авдеевской, Марьинской, Славянской громадах.



«Пока что без света остаются 320 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское», — отметили в компании.