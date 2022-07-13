СБУ раскрыла схему обмана переселенцев – заставляли платить за бесплатное жилье

В Черкасской области раскрыта схема обмана вынужденных переселенцев – от них требовали оплату за предоставленное им бесплатное жилье. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Отмечается, что от людей требовали от полутора до четырех тысяч гривен в месяц, в случае неуплаты угрожали выселением.



По данным спецслужбы, зафиксировано более чем 20 случаев такого вымогательства.



«Схему организовали должностные лица одного из объектов критической инфраструктуры, которому принадлежали общежития, а также вступивший с ними в сговор риелтор», - говорится в сообщении.



Риелтора задержали во время получения денег. Одной из участниц схемы сообщено о подозрении в попытке извлечения неправомерной выгоды должностным лицом. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.



Расследование продолжается, устанавливаются все причастные к вымогательству.