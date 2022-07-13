Северная Корея признала «ДНР»

КНДР признала так называемую «Донецкую народную республику» в качестве «независимого государства». Об этом сообщил глава «ДНР» Денис Пушилин в своем телеграм-канале.



Он назвал это «еще одной победой нашей дипломатии».



«Данное политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики. Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств», — заявил Пушилин.



«МИД ДНР» в своем телеграм-канале сообщил, что в Москве посол КНДР Син Хон Чхоль вручил «послу ДНР» в РФ Ольге Макеевой документ о решении правительства Северной Кореи признать «независимость ДНР».

Фото: «МИД ДНР»