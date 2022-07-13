«Услышали, как стены задвигались»: В Константиновке рассказали об обстреле

Последствия обстрела Константиновки. Скриншот

Сегодня утром российская армия нанесла три ракетных удара по Константиновке. Известно по меньшей мере об одном раненом, повреждены несколько частных домов, школа и промышленное сооружение. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.



«Услышали, что где-то рядом, а потом у нас — как бахнуло! Услышали, что стекла посыпались, стены задвигались», — рассказал житель города.



В его доме выбито окно, пострадала крыша.



«Все живы, собака только…», — рассказал другой житель Константиновки.



В ОВА призвали к эвакуации, подчеркнув, что сейчас даже города в относительном тылу Донбасса — опасны.





Ранее сообщалось, что российские войска утром обстреляли Константиновку. Есть разрушения.