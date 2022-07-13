Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

«Услышали, как стены задвигались»: В Константиновке рассказали об обстреле

13 июля 2022, 16:02

«Услышали, как стены задвигались»: В Константиновке рассказали об обстреле

Последствия обстрела Константиновки. Скриншот Последствия обстрела Константиновки. Скриншот

Сегодня утром российская армия нанесла три ракетных удара по Константиновке. Известно по меньшей мере об одном раненом, повреждены несколько частных домов, школа и промышленное сооружение. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.

«Услышали, что где-то рядом, а потом у нас — как бахнуло! Услышали, что стекла посыпались, стены задвигались», — рассказал житель города.

В его доме выбито окно, пострадала крыша.

«Все живы, собака только…», — рассказал другой житель Константиновки.

В ОВА призвали к эвакуации, подчеркнув, что сейчас даже города в относительном тылу Донбасса — опасны.

Ранее сообщалось, что российские войска утром обстреляли Константиновку. Есть разрушения.

Еще по теме

Места
Константиновка
Прочее
Война раненые разрушения

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:15
Пушилин заявил о наступлении оккупантов на четырех направлениях на Донетчине
16:45
Из оккупированной Попасной люди могут выехать только в сторону России – мэр
15:51
«ДНР» заявили о двух погибших жителях Донецка в ходе обстрела
15:49
«Боеприпасы горели, взрывались, разлетались на километры»: В Луганске рассказали о ракетном ударе по складу
15:40
Северная Корея признала «ДНР» и «ЛНР»
15:06
«ДНР»: Из-за обстрела Старомихайловки пострадала женщина
14:33
В Донецке сообщают, что под обстрел попала автостанция «Трудовская»
12:39
«ДНР» и «ЛНР» отправляют детей в Россию для «патриотического» воспитания — правозащитники
11:33
«ДНР»: Все иностранные пленные обжаловали смертную казнь
10:09
«ДНР»: За сутки погибли три человека, еще 15 получили ранения
09:13
«ЛНР»: По военной части в Луганске нанесен массированный удар, ракеты достигли цели
23:23
Штурм на Славянском направлении. Обстрелы Горловки и Бахмута. Дайджест НД за день ►
22:19
«ДНР» заявила об одной погибшей и двух раненых в результате обстрелов в Донецке
19:59
«ДНР» собирается провести первый «трибунал» в Мариуполе до конца лета
16:56
Под Мелитополем горит захваченная оккупантами база — мэр
все новости
17:30
Оккупанты ударили по Запорожью, ранены 7 человек
17:28
В Стамбуле проходит четырехсторонняя встреча по «зерновым коридорам»
17:15
Пушилин заявил о наступлении оккупантов на четырех направлениях на Донетчине
16:47
Нацбанк представил памятную монету, посвященную Военно-Морским силам ВСУ
16:45
Из оккупированной Попасной люди могут выехать только в сторону России – мэр
16:38
В правительстве призвали местные власти подготовить школы к обучению offline
16:14
В МИД Украины заявляют, что переговоры о мирном урегулировании с РФ пока не ведут
16:02
«Услышали, как стены задвигались»: В Константиновке рассказали об обстреле
15:51
«ДНР» заявили о двух погибших жителях Донецка в ходе обстрела
15:49
«Боеприпасы горели, взрывались, разлетались на километры»: В Луганске рассказали о ракетном ударе по складу
15:40
Северная Корея признала «ДНР» и «ЛНР»
15:39
В ВСУ рассказали о планах ударить по Крымскому мосту
15:08
Обновлен перечень громад в районах боевых действий. Их 311 в девяти областях
15:06
«ДНР»: Из-за обстрела Старомихайловки пострадала женщина
14:40
Росармия ночью нанесла ракетный удар по Одесской области, разрушено здание свинофермы
все новости
ВИДЕО
«Услышали, как стены задвигались»: В Константиновке рассказали об обстреле
13 июля, 16:02
«ЛНР»: По военной части в Луганске нанесен массированный удар, ракеты достигли цели
13 июля, 09:13
Штурм на Славянском направлении. Обстрелы Горловки и Бахмута. Дайджест НД за день ►
12 июля, 23:23

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция